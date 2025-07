PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Wohnung durchsucht +++ In Schule gewütet +++ Reklameschild auf Parkplatz beschädigt

Bad Schwalbach (ots)

1. Wohnung durchsucht,

Oestrich-Winkel, Bornstraße, Sonntag, 13.07.2025, 13:20 Uhr bis Montag, 14.07.2025, 23:35 Uhr

(fh)Zwischen Sonntag und Montag sind Unbekannte in eine Ferienwohnung in Oestrich-Winkel eingebrochen. Im Zeitraum von Sonntag, 13:20 Uhr bis Montag, 23:35 Uhr suchten die Einbrecher das Gebäude in der Bornstraße auf und gelangten unbemerkt in die Erdgeschosswohnung. Diese wurde durchwühlt und ersten Erkenntnissen zufolge ohne Diebesgut wieder verlassen.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. In Schulen gewütet,

Idstein, Auf der Au, Bad Schwalbach, Emser Straße, Freitag, 11.07.2025, 14:30 Uhr bis Montag, 14.07.2025, 06:00 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende haben Unbekannte in zwei Schulen in Idstein und Bad Schwalbach gewütet. In der Emser Straße in Bad Schwalbach brachen die Täter die Zugangstür zu einem Postraum auf und öffneten Briefe sowie verschlossene Akten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts gestohlen. In einer Grundschule in der Straße "Auf der Au" in Idstein kletterten Übeltäter unbemerkt auf das Dach der dortigen Sporthalle, nahmen Dachziegel ab und warfen diese auf den Schulhof. Weiterhin beschädigten sie die Dämmung des Dachs. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf etwa 2.000 Euro.

Hinweise zur Tat in Idstein werden unter der Rufnummer (06126) 9394-0 und zur Tat in Bad Schwalbach unter der (06124) 7078-0 entgegengenommen.

3. Reklameschild auf Parkplatz beschädigt, Idstein, Limburger Straße, Donnerstag, 10.07.2025, 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmittag ereignete sich in Idstein eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeuginnen oder Zeugen sucht. Im Zeitfenster von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Parkplatz eines Telekommunikationsdienstes in der Limburger Straße und stieß dabei mit einem Reklameschild zusammen. Die Fahrerin oder der Fahrer beachtete den rund 1.500 Euro teuren Schaden jedoch nicht weiter, fuhr unerlaubt davon und kam somit den erforderlichen Pflichten nicht nach.

Hinweise zur Unfallflucht nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell