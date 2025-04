Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Körperverletzung im Drogeriemarkt - mit Einkaufskorb.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (24.04.2025) um 13:30 Uhr wurde im Rossmann in der Straße "An der Steege" eine 37-jährige Frau beim Einkauf in Anwesenheit ihres Kleinkindes plötzlich von einer unbekannten Person attackiert. Die Täterin, beschrieben als 60- bis 70-Jährige mit ca. 1,70-1,75 m Größe, kurzen grauen Haaren und in dunkelrosa Jacke mit Punkten, schrie die Mutter an und schlug dann mit einem Einkaufskorb zu. Die Motivation hinter dem Angriff ist bislang unklar. Zeugen die Hinweise auf die Täterin geben können, melden sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5.

