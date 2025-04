Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugenaufruf: Unbekannter Mann belästigt Frau.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (22.04.2025) gegen 21:45 Uhr hat ein unbekannter Mann auf der Fußgängerbrücke über die Salinenstraße in der Bismarckstraße eine Frau belästigt, indem er sich anstößig verhielt. Die Polizei Bad Salzuflen bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die Geschädigte berichtete, dass sie auf ihrem Spaziergang die Fußgängerbrücke überquert hatte, als sie den Mann bemerkte, der an dem Brückengeländer lehnte und masturbierte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Alter: ca. Mitte 30 - Größe: 1,70-1,80 m - Statur: normal - Bekleidung: dunkle Oberbekleidung, rotes Basecap - Haar: dunkle Locken, die unter dem Cap hervorschauten - Vermutlich mit einem E-Scooter unterwegs Es wird vermutet, dass der Täter mit einem Mann identisch sein könnte, der bereits am 01.04.2025 aufgefallen ist. Dieser Mann wurde tagsüber (Uhrzeit nicht näher bestimmbar) in der Heinestraße gesehen. Die Beschreibung stimmt in Bezug auf Alter, äußeres Erscheinungsbild und den mitgeführten E-Scooter mit den aktuellen Angaben überein. Hierzu berichtete eine Gruppe von Kindern, dass sie den Mann ebenfalls mit heruntergelassener Hose gesehen haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich umgehend beim Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

