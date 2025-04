Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Autoaufbrüche - Werkzeuge und Geldbörse entwendet.

Lippe (ots)

In der Zeit vom 17.04. bis 22.04.2025 kam es in Bad Salzuflen zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen. Ein unbekannter Täter entwendete auf einem Parkplatz an der Kantstraße mehrere Arbeitsgeräte aus einem Mercedes Sprinter. Zu den gestohlenen Gegenständen gehören ein Benzin-Trennschleifer (Stihl), ein Akkuschrauber, ein Schlagbohrer sowie ein roter Koffer mit Zubehör. Der Gesamtwert der entwendeten Geräte ist derzeit unbekannt. Zwischen Montagabend, etwa 18 Uhr, und Dienstagmorgen, 7:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in ein verschlossenes Fahrzeug unter einem Carport in der Straße Im Pivit in Werl-Aspe und entnahm eine Geldbörse samt Inhalt. Zudem wurden im Anschluss unbefugte Abbuchungen von den Konten des Geschädigten durchgeführt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen haben, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

