Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Herrenloses Fahrrad aufgefunden - Wer vermisst es?

Bild-Infos

Download

Lippe (ots)

Am 26.02.2025 wurde am Hellweg in Blomberg ein herrenloses Fahrrad auf dem Radweg aufgefunden. Es handelt sich um ein schlichtes, gebrauchtes Mountainbike der Marke Phoenix mit einem blauen-violetten Aluminium-Rahmen. Das Fahrrad verfügt über 21 Gänge, Front- und Heck-Schutzbleche sowie einen Seitenständer. Zudem ist ein lila Kabelschloss am Oberrohr angebracht. Wer dieses Fahrrad vermisst oder Hinweise zu dessen Eigentümer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell