Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Kontrolle über Mercedes verloren.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (23.04.2025) kam es gegen 17:40 Uhr auf der Bundesstraße 1, etwa 500 Meter vor der Kreuzung "Forsthaus", zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Fahrer aus Höxter und sein 16-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Mit einem Mercedes C180 unterwegs verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit zwei Leitpfosten und landete im Straßengraben. Beide Insassen wurden leicht verletzt, aber lehnten eine medizinische Behandlung ab. Ein Leitpfosten wurde in den Gegenverkehr geschleudert und beschädigte einen entgegenkommenden BMW 5er, dessen 19-jähriger Fahrer aus Detmold unverletzt blieb. Die Polizei stellte den Mercedes sicher, da ein technischer Defekt angegeben wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind im Gange. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.800 Euro geschätzt.

