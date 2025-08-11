Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Schmuck und Geld im Wert von mehreren zehntausend Euro durch Schockanruf erbeutet

Bensheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter wendete die Masche des Schockanrufs bei einer Seniorin aus Auerbach an und erbeutete dadurch Schmuck und Geld im Wert von mehreren zehntausend Euro. Am Donnerstagnachmittag (07.08.) rief der Betrüger die Seniorin an und forderte eine Kaution für deren Tochter, die in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei und nur durch das Geld aus dem Gefängnis komme. Daraufhin übergab sie am späten Nachmittag in der Ludwigstraße die Wertgegenstände an einen Abholer. Der Mann war 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und hatte dunkles, kurz gelocktes Haar. Der Abholer trug ein buntes Oberteil und eine bunte kurze Hose.

Zeugen, die im genannten Zeitraum eine Person bemerkt haben, die ihnen im dortigen Bereich verdächtig vorkam, werden gebeten, sich beim Kommissariat ZE40 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei wiederholt eindringlich:

Betrüger werden nicht müde, diese oder ähnliche Geschichten über das Telefon zu erzählen. Bewusst werden ältere Menschen angerufen und mit deren Ängsten gespielt, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Lassen Sie sich nicht verunsichern und in Angst und Schrecken versetzen! Legen Sie sofort auf und rufen Sie bei der Person an, um die es geht. Bei Zweifeln können Sie auch immer die Polizei verständigen! Übergeben Sie unter keinen Umständen Geld oder Wertsachen an fremde Personen nur aufgrund eines Telefonats!

