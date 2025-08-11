Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 19-Jähriger will sich Polizeikontrolle entziehen und wird vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Durch eine Polizeistreife sollte ein Radfahrer am Samstagmorgen (9.8.) einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der 19 Jahre alte Mann dies bemerkte, entfernte er sich mit seinem Rad in Richtung Marktplatz. Nach nur wenigen Metern konnten die Beamten ihn gegen 2.15 Uhr stoppen und vorläufig festnehmen. Da der junge Mann Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln aufwies, nahm in die Streife mit zur Wache, wo er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Da er zudem keinen Eigentumsnachweis für das Fahrrad aufbringen konnte, stellten die Beamten es sicher, sodass der 19-Jährige den Heimweg zu Fuß antreten musste.

