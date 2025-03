Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Altlußheim (ots)

Am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 14:30 Uhr verunfallte eine noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer mit einem in der Friedensstraße abgestellten VW Golf und flüchtete anschließend. Die Tatörtlichkeit liegt gegenüber dem dortigen Friedhof. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Unfallverursacherin oder dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell