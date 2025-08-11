PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei nimmt Fahrraddieb vorläufig fest

Darmstadt (ots)

Ein Fahrraddieb konnte am Samstagmorgen (9.8.) kurz nachdem er bereits ein zweites Rad entwendet hatte, vorläufig festgenommen werden.

Gegen 5.55 Uhr waren zwei Unbekannte von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie Fahrräder in einem Gebüsch in der Robert-Schneider-Straße versteckten. Im Anschluss fuhren beide aber mit einem Lastenrad in Richtung Gardisten Straße. Die Täter kehrten jedoch kurz darauf zurück, um die beiden deponierten Fahrräder aus dem Gebüsch zu holen. Noch bevor die alarmierten Polizeistreifen eintrafen, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Einer der beiden konnte im Bereich des Herrngartens, mit dem entwendeten Rad, vorläufig festgenommen werden. Der 27 Jahre alte Mann wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Der zweite Täter wird auf 1,80 bis 1,85 Meter groß geschätzt. Er hatte dunkle, gelockte Haare und eine schlaksige Statur. Bekleidet war er mit einer Jeans, einem grünen T-Shirt und einem grauen Pullover.

Zeugen, die Hinweise zu dem 2. Täter geben können, werden gebeten sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Maike Aschenbach
Telefon: 06151/969 - 13130
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

