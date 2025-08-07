PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl

Zeltingen-Rachtig (ots)

Zwischen dem 05.08.2025, 17:00 Uhr, und dem 06.08.2025, 09:00 Uhr, kam es in Zeltingen-Rachtig in der Uferallee zu einem Diebstahl aus einem Cafe. Der oder die Täter brachen hierbei einen Getränkeanhänger auf und entwendeten sowohl aus diesem als auch aus dem Cafe Lebensmittel und Lampen. Auch wurde die daneben befindliche Toilettenanlage angegangen. Der hierbei entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Telefonnummer 06531-95270 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
06531-95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

