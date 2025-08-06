POL-PDWIL: Diebstahl aus Mehrfamilienhaus
Fleringen (ots)
Fleringen, 6. August 2025 - Am heutigen Mittwoch kam es in der Ortslage Fleringen, Lange Hecke, zu einem Diebstahl aus einem Mehrfamilienhaus.
Hierbei entwendeten bislang noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 16:00 Uhr eine tragbare Musikbox sowie eine Geldbörse mit einem hohen Bargeldbetrag.
Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
