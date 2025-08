POL-PDWIL: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen und Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 60

Esch (ots) - In der Zeit zwischen dem 29.06.2025 und dem 05.08.2025 kam es zum versuchten Diebstahl in einer abgelegenen Scheune in der Dahlemer Straße in Esch. Unbekannte Täter versuchten zunächst das Tor der Scheune aufzubiegen. Weiterhin wurde die Blechverkleidung mit einem Schneidwerkzeug angegangen und verbogen. Entwendet wurde nichts. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen sich unter 06551/942-0 oder via ...

