Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Werkzeuge gestohlen

Mühlhausen (ots)

Werkzeuge des Herstellers Hilti im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten Unbekannte in Mühlhausen. Der oder die Unbekannten verschafften sich zwischen Freitag, 30. Mai, 13 Uhr und Montag, 2. Juni, 6.30 Uhr gewaltsam Zutritt auf das Firmengelände in der Thälmannstraße, von dem sie das Beutegut entwendeten. Wer Hinweise zur Tat geben kann oder wem verdächtige Personen im Bereich der Firma aufgefallen sind, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0140349

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell