Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Sachbeschädigung an geparkten Autos und Bushaltestelle

Mörfelden-Walldorf (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Sonntag (10.08.) an zwei in der Farmstraße/Ecke Egerländer Straße geparkten Fahrzeugen unter anderem die Außenspiegel. In unmittelbarer Nähe wurde zudem das Glaselement einer Bushaltestelle zerstört. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf über 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell