Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (09.08.) und Sonntagabend (10.08.) drangen die bislang noch unbekannten Täter gewaltsam über die Wohnungstür in die Räume in einem Mehrfamilienhaus in der Brunnenstraße ein. Die ungebetenen Besucher entwendeten anschließend Geld und Bekleidung.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.

