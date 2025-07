Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Nach Steinwurf auf Linienbus in Bauschheim/Polizei sucht wichtige Augenzeugin

Rüsselsheim (ots)

Nachdem ein mutmaßlich Jugendlicher am 20. Juni 2025, gegen 22.45 Uhr, in Höhe des Globus-Marktes "Am Steinmarkt", einen faustgroßen Stein in die Seitenscheibe eines fahrenden Busses der Linie 6 geworfen hat, sucht das Kommissariat 35 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei für den Fortgang der Ermittlungen nun noch nach einer wichtigen Augenzeugin des Vorfalls. An dem Bus war damals ein Schaden von rund 600 Euro entstanden. Der Steinewerfer floh nach der Tat zu Fuß.

Die noch nicht identifizierte Frau sowie etwaige weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 35 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell