POL-DA: Bensheim: Waldkindergarten im Visier Krimineller

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Dienstag (15.7.) zwischen 6 und 18 Uhr über ein Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Hinterm Galgen" ein. Im Innern durchwühlten die Kriminellen nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Anwohner oder ...

