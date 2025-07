Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Wixhausen: Einbrecher entwenden Elektrogeräte

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Durch bislang unbekannte Täter entstand Bewohnern eines Mehrfamilienhauses im Orffweg ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminellen hatten sich am Dienstagnachmittag (15.7.) gegen 16.55 Uhr Zutritt zum Grundstück verschafft und versuchten dort zuerst mithilfe eines Werkzeugs die Haustür aufzuhebeln. Als dies misslang, begaben sie sich vermutlich in den hinteren Bereich des Mehrfamilienhauses an eine Terrassentür, welche sie gewaltsam öffneten. In der Wohnung nahmen sie unter anderem ein Mobiltelefon, eine Kamera sowie einen Werkzeugkoffer an sich, bevor sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstagnachmittag etwas Verdächtiges bemerkt haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

