POL-DA: Bürstadt: Verkehrsfahnder stoppen 30-Jährigen/Zu schnell und ohne Führerschein

Bürstadt (ots)

Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Dienstagabend (15.07.) auf der Bundesstraße 47 einen 30 Jahre alten Autofahrer. Er passierte den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 148 "Sachen". Den 30-Jährigen, der aufgrund eines zurückliegenden Verkehrsunfalls keinen Führerschein mehr hat, erwarten neben der Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Bußgeld in Höhe von rund 300 Euro, zwei Punkte in Flensburg und, wenn er denn einen Führerschein hätte, einen Monat Fahrverbot.

