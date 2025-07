Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Breuberg - Sandbach: Schwerverletzter nach Unfall zwischen Kleintransporter und Radfahrer

Breuberg (ots)

Am Dienstag (15.07.) gegen 17:00 Uhr kam es auf der Kreisstraße 212 in Sandbach in Höhe der Fa. Pirelli zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Transporter. Dabei fuhr ein 65-jähriger Radfahrer vom dortigen Fahrradweg auf die K212 und kollidierte hierbei mit einem querenden Transporter, welcher die K212 von Sandbach in Fahrtrichtung Höchst befuhr. Der Radfahrer wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06163 - 9410 bei der Polizeistation Höchst zu melden.

Berichterstatter: Wolfert, PHK

