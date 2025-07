Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Raub auf Tankstelle

Schneller Fahndungserfolg

Erbach (ots)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle in der Martin-Luther-Straße (B45) am Dienstag (15.07.) gegen 23.50 Uhr, konnte die Polizei den Täter schnell festnehmen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat der 22-jährige Mann den Verkaufsraum und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld, welches ihm durch den Kassierer ausgehändigt wurde. Anschließend ergriff der Mann mit seiner Beute die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte ihn eine Funkstreife nach kurzer Zeit in der Neckarstraße (B45). Die Täterbeschreibung traf auf ihn zu, zudem wurden bei der anschließenden Durchsuchung die Pistole und das Raubgut aufgefunden. Der 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 10 in Erbach geführt.

Matthias Brosch, Polizeiführer vom Dienst

