Eppertshausen (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher nahmen am Dienstag (15.7.) eine Autowerkstatt in der Einsteinstraße ins Visier. Gegen 2.15 Uhr verschafften sich die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Werkstatt. Im Innern durchwühlten sie diverse Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld sowie eine ...

mehr