Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pärchen alkoholisiert auf E-Scootern gestoppt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann wurde am Samstagmorgen um 02:00 Uhr mit seiner 23-jährigen Begleiterin in der Humboldtstraße durch eine Polizeistreife gestoppt, als das alkoholisierte Pärchen auf zwei E-Scootern fuhr. Während die Frau mit einem Atemalkoholwert von 0,54 Promille ordnungswidrig handelte und damit gegen die 0,5 Promille-Grenze verstieß, beging ihr Begleiter eine Straftat wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 34-Jährigen einen Vorwert von 1,65 Promille. Ihm wurde in einem Krankenhaus Blut entnommen. (ml)

