LPI-GTH: Kupferrohre entwendet - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Ein 10-jähriges Kind teilte am Freitagabend eine 20 cm bis 30 cm lange Schlange auf dem Spielplatz in der Mosewaldstraße der Landeseinsatzzentrale in Erfurt mit. Die angeforderte Feuerwehr aus Eisenach stellte das Tier fest und konnte Entwarnung geben. Bei dem heimischen Tier handelt es sich mit wissenschaftlichen Namen um Anguis fragilis, umgangssprachlich eine Blindschleiche. (cm) ...

