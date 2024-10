Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Männer bei Wohnungsbrand leicht verletzt - Velbert - 2410077

Mettmann (ots)

In Velbert brannte es am Samstagabend, 19. Oktober 2024, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Zwei junge Männer erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Das ist bisher bekannt:

Gegen 18:20 Uhr begaben sich Einsatzkräfte der Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Humboldt-Straße. Der Brand war in einer Wohnung im 1. Obergeschoss ausgebrochen. Kräfte der Feuerwehr evakuierten das Haus.

Zwei 23-jährige Bewohner der betroffenen Wohneinheit konnten durch die Feuerwehr gerettet werden. Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort medizinisch versorgt, bevor der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus brachte.

Nach aktueller Einschätzung handelt es sich bei der Brandursache um ein in Brand geratenes Tuch, welches auf einem Campingkocher lag.

Da keinerlei Gebäudeschaden entstand, konnten die Hausbewohner im Anschluss an die Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

