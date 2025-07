Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw zieht Schneiße der Verwüstung

Weimar (ots)

Am Montagabend befuhr ein 64-jähriger Skoda-Fahrer die Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Jenaer Straße. Schon hier wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie das Fahrzeug Schlangenlinien fuhr. Nur wenige Meter weiter streifte der Skoda einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Transporter und einen Anhänger. Unbeirrt setzte der Weimarer seine Fahrt fort und stieß mehrfach gegen die Bordsteinkante. Dabei platzte der rechte Vorderreifen. Nur noch auf der Felge fahrend stieß er weitere Male gegen die Bordsteinkante, die dadurch an einigen Stellen herausbrach. Schließlich verdrehte sich die Felge derart, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Insgesamt entstanden Sachschäden an Transporter und Anhänger im Wert von etwa 1500 Euro. Der Schaden am Bordstein wurde auf 250 Euro geschätzt. Das Verursacherfahrzeug musste abgeschleppt werden, hier ist die Schadenshöhe noch unbekannt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest beim Unfallfahrer ergab einen Wert von knapp 0,5 Promille. Er wurde einer Blutentnahme zugeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

