Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter Mann stiehlt Elektronik aus Büro - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 23. März dieses Jahres stahl ein unbekannter Mann drei Laptops sowie ein Handy aus einem Bürogebäude an der Straße Am Limbecker Platz. Wenige Tage später kehrte er zurück und stahl eine Zigarettenpackung. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Unbekannten.

Gegen 18:15 Uhr kletterte der Tatverdächtige über die Schleusen des Eingangsbereiches des Bürogebäudes. Danach entwendete er mutmaßlich drei Laptops sowie ein Smartphone, packte sie in eine ebenfalls dort gestohlene Tragetasche und verließ das Gebäude. Einige Tage später suchte der Mann das Bürogebäude erneut auf und stahl mutmaßlich eine Zigarettenpackung aus einer Schublade im Eingangsbereich.

Der Unbekannte wurden von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach dem Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/171725

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell