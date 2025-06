Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Falsche Sparkassen-Mitarbeiter machen mehrfach Beute bei Senioren - PRÄVENTIONSHINWEISE

45470 MH.-Altstadt I/45481 MH.-Saarn: Vergangenen Freitag (13. Juni) haben falsche Sparkassen-Mitarbeiter in mehreren Fällen Geldkarten bei Seniorinnen und Senioren abgeholt und ihre PIN-Nummern erfragt - die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche! Bekannt wurden drei Fälle - die Vorgehensweise war stets gleich.

Gegen 10 Uhr klingelte es zunächst am Telefon eines Ehepaares im Bereich Saarner Straße/Großenbaumer Straße/Nachbarsweg. Ein Unbekannter gab sich als Sparkassen-Mitarbeiter aus und berichtete dem Paar, dass von seinem Konto eine Überweisung für einen Online-Versandhändler in Höhe von 4000 Euro erfolgt sei. Gleichzeitig erkundigte er sich, ob die Zahlung tatsächlich von den beiden Eheleuten autorisiert sei. Als diese verneinten, erklärte der vermeintliche Sparkassen-Mitarbeiter, er werde persönlich vorbeikommen, um die Geldkarte und die dazugehörige PIN abzuholen. Dies geschah dann auch. Als die Eheleute sich kurze Zeit später bei ihrer Bank erkundigten, ob die Überweisung wieder storniert worden sei, erfuhren sie, dass sie Betrügern aufgesessen waren. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Gegen 12:30 Uhr wiederholte sich die gleiche Masche bei einem Seniorenpaar im Bereich der Luxemburger Allee/Kölner Straße und gegen 15 Uhr bei einem Senior im Bereich Hingberstraße/Eppinghofer Bruch.

Aus gegebenem Anlass raten wir deshalb:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anrufen oder vor Ihrer Haustüre stehen. Geben Sie auf gar keinen Fall Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie Ihren Bankmitarbeiter des Vertrauens unter der Ihnen bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Übergeben Sie NIEMALS Geld, Bankkarten, PIN-Codes oder Wertsachen an unbekannte Personen!

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei. Erstatten Sie Anzeige!

Trotz häufiger Präventionshinweise und Berichterstattung in den Medien schaffen es skrupellose Trickbetrüger immer wieder, die Gutgläubigkeit und die Hilfsbereitschaft älterer Menschen auszunutzen, um an deren Ersparnisse und Notgroschen zu gelangen. Helfen Sie mit, diesen Betrügern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Klären Sie Verwandte, Bekannte oder andere ältere Menschen, die Ihnen nahestehen, über Kriminalitätsformen auf und geben Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand.

