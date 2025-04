Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Unfallflucht mit verletzter Person - erheblicher Sachschaden entstanden - Polizei sucht Zeugen

Mannheim/BAB 656 (ots)

Ein unbekannter Lastwagenfahrer verursachte am Dienstagabend auf der A 656 bei Mannheim einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach weiter. Eine Person war bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Eine 35-jährige Frau wollte kurz vor 18 Uhr an der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau mit ihrem Hyundai von der B 38a aus Richtung Mannheim-Rheinau kommend auf die A 656 in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt einbiegen. Da die rechte Fahrspur der dortigen Fahrbahn frei war, fuhr die 35-Jährige los. In diesem Moment wechselte ein Lastwagen trotz durchgezogener Linie von der linken auf die rechte Fahrspur und stieß mit dem Hyundai zusammen. Dabei zog sich die Fahrerin des Hyundai leichte Verletzungen zu und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Der Fahrer oder die Fahrerin des Lastwagens fuhr anschließend einfach weiter.

Das Fahrzeug der Frau wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Lastwagen sowie dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0 bei der Autobahnpolizei Mannheim zu melden.

