POL-REK: 250228-2: Erstinformation zu Weiberfastnacht

Bergheim (ots) - Ermittler suchen Zeugen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Tätern, die am Donnerstagvormittag (27. Februar) in eine Wohnung in Bergheim-Oberaußem eingebrochen sind. Laut ersten Erkenntnissen schlugen die Täter im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr zu. An dem Haus an der Inselstraße sollen sie zunächst eine Kellertür aus ...

