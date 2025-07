POL-W: SG Vier beschädigte Fahrzeuge bei Verkehrsunfall

Polizei Wuppertal

Am vergangenen Freitagmittag (18.7.2025, 13:30 Uhr) verursachte ein 61-Jähriger einen Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von circa 40.000 Euro entstand. Der 61-Jährige fuhr mit seinem Seat auf der Freiligrathstraße in Richtung Kronprinzenstraße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Seat stieß gegen einen geparkten Chrysler, der wiederum gegen einen Ford geschoben wurde. Durch den Aufprall wurde der Ford in einen geparkten Mini geschoben. Der Seat und der Chrysler waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallfahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 40.000 Euro.

