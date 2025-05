Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung aufgedeckt

Kehl (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am 3. Mai im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in Kehl eine Urkundenfälschung aufgedeckt. Nach seiner Einreise mit einer Tram D aus Straßburg, zeigte ein marokkanischer Staatsangehöriger seinen gültigen marokkanischen Reisepass sowie ein Foto eines italienischen Personalausweises auf seinem Smartphone vor. Beim italienischen Dokument bestand ein Fälschungsverdacht. Dieser bestätigte sich, als der 22-Jährige in der Vernehmung aussagte, das Dokument in Italien gekauft zu haben. Ihm wurde daraufhin die Einreise verweigert und er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Neben Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie wegen Urkundenfälschung erhält der 22-Jährige ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

