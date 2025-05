Rastatt (ots) - Beamte der Bundespolizei haben vergangene Nacht (01.05) bei einer Kontrolle am Bahnhof in Rastatt eine 20-Jährige festgenommen. Gegen die deutsche Staatsangehörige bestand ein Haftbefehl wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Sie wurde zur Verbüßung einer 60-tägigen Haftstrafe ins Gefängnis gebracht. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

