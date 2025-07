Polizei Wuppertal

POL-W: W E-Bike-Fahrer in Unterbarmen tödlich verunglückt

Wuppertal (ots)

Gestern (18.07.2025, gegen 14:55 Uhr) ereignete sich auf der Oberbergischen Straße in Höhe der Ritterstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer (55 j.) tödliche Verletzungen erlitt. Der Wuppertaler fuhr mit seinem E-Bike auf der Oberbergischen Straße talwärts. Als er nach bisherigen Erkenntnissen nach links auf die Ritterstraße einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Rad. In der Folge prallte er gegen eine Brüstung und stürzte anschließend mit seinem E-Bike circa 10 Meter in die Tiefe. Dort kam er auf einer Freifläche zum Liegen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zunächst in ein Krankenhaus, wo er am Nachmittag verstarb. Das E-Bike stellten die eingesetzten Beamten sicher. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein speziell geschultes Team der Polizei. Das Verkehrskommissariat Wuppertal ermittelt hinsichtlich der Unfallursache.

