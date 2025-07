Polizei Wuppertal

POL-W: RS Lkw flüchtet nach Verkehrsunfall - Eine Person schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Freitag (04.07.2025, gegen 14:25 Uhr) ereignete auf der Wermelskirchener Straße in Höhe der Bushaltestelle Weber eine Verkehrsunfallflucht. Ein 52-jähriger Remscheider fuhr mit seinem VW Touran auf der Wermelskirchener Straße in Richtung Preyersmühle, als ihm in Höhe einer Engstelle ein blau-weißer Lkw entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Fahrer seinen VW in einen geparkten Iveco. Durch die Kollision erlitt der Remscheider Verletzungen die im Krankenhaus behandelt wurden. Der unbekannte Lkw-Fahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Lkw-Fahrer oder seinem Fahrzeug machen können, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell