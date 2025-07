Polizei Wuppertal

POL-W: W Pedelecfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden (17.07.2025, 05:45 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Unfall, bei dem ein Pedelecfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 28-Jährige war mit seinem Rad auf der Bahnstraße bergab unterwegs. Als ein 33-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem VW Golf vom rechten Fahrbahnrand ausparkte um zu wenden, kam es zum Zusammenstoß. Der Zweiradfahrer kam zu Fall und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn der Bahnstraße zeitweise gesperrt werden.

