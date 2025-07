Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots)

Seit gestern (15.07.2025) rückte die Polizei in Wuppertal, Remscheid und Solingen zu acht Einbrüchen aus. Wuppertal - In der Oberbergischen Straße warfen Unbekannte vom 14.07.2025, 19:00 Uhr, bis 15.07.2025, 06.30 Uhr, das Fenster eines Geschäfts ein und legten anschließend den Hebel um. Es wurde eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag entwendet. Zwischen dem 14.04.2025, 13:00 Uhr, und dem 15.07.2025, 06.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu Büro- und Verkaufsräumlichkeiten einer Firma in der Müngstener Straße. Sie entwendeten einen leeren Tresor. Im Hölker Feld gelangten Eindringlinge vom 14.07.2025, 18:30 Uhr, bis zum 15.07.2025, 09:50 Uhr, in die Büroräumlichkeiten einer Speditionsfirma. Sie stahlen einen Tresor mir Bargeld und Zulassungsbescheinigungen, Blankoschecks sowie einen Generalschlüssel und einen Fahrzeugschlüssel. Am 15.07.2025 in der Zeit von 11.30 Uhr bis 17:30 Uhr hebelten Einbrecher die Kellertür eines Einfamilienhauses an der Liebigstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld, Schmuck und mehrere Steckdosensysteme entwendet. Vom späten Abend des 15.07.2025, 22:00 Uhr, bis in die Nacht des 16.07.2025, 03:35 Uhr, schlugen Unbekannte eine Glastür eines Imbisses in der Neumarktstraße ein. Remscheid - In der Bornefelder Straße gelangten Einbrecher im Zeitraum vom 14.07.2025, 21:30 Uhr, bis zum 15.07.2025, 08:25 Uhr, in ein Einfamilienhaus, indem sie die Tür aufhebelten. Sie stahlen Bargeld, Armbanduhren und einen Waffentresorschlüssel. Am späten Abend des 15.07.2025, gegen 22:40 Uhr, schlugen Unbekannte die Fensterscheibe einer Firma in der Dreherstraße ein. Ob die Täter Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Solingen - Zwischen 06:30 Uhr und 15:30 Uhr des 15.07.2025 drangen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kurfürstenstraße ein. Sie entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand mehrere Goldketten. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell