POL-W: RS Gemeinsamer Einsatz von Polizei, KOD und Zoll

Wuppertal (ots)

Am Mittwochabend (16.07.2025, gegen 22:00 Uhr) durchsuchte die Polizei zusammen mit ihren Netzwerkpartnern vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Remscheid und des Zolls ein Lokal an der Bismarckstraße. Im Rahmen des Einsatzes stellten die eingesetzten Beamten einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest. In einem angrenzenden Büroraum befanden sich unter einem Sofa zwei PTB Waffen. Die Polizei stellte die aufgefundenen Waffen sicher und fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem stellte der Kommunale Ordnungsdienst unter anderem zwei Unterhaltungsgeräte und der Zoll eine erhebliche Menge illegale E-Zigaretten/Vapes sicher. Auch in Zukunft werden weitere Einsätze in Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern stattfinden.

