POL-VIE: Kreis Viersen: Ein guter Einstieg im Team der Viersener Diensthundestaffel

Nettetal-Breyell (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 13. Juni, wurde gegen 4 Uhr in einen Kiosk in der Krämerstraße in Breyell eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Inneren des Kiosks und entwendete Bargeld. Haben Sie eine verdächtige Beobachtung gemacht? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der ...

