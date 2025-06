Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Kneipe - Haben Sie Hinweise?

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen Sonntag, dem 8. Juni, 5:30 Uhr, und Donnerstag, dem 12. Juni, 14:15 Uhr, wurde in eine Kneipe an der Kehrstraße in Kaldenkirchen eingebrochen. Vermutlich verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang über eine leerstehende Wohnung ins Erdgeschoss, in dem sich die Kneipe befindet. Dort brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (615)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell