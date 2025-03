Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Andernach OT Miesenheim: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein.

Andernach (ots)

Am 02.03.2025, gegen 19:07 Uhr, befuhr der 20-jährige Beschuldigte, mit einem Motorrad, zunächst die Grabenstraße und gefährdete hier an einem Fußgängerüberweg zwei Kleinkinder, die gerade noch von einem Erwachsenen vor einem Zusammenstoß mit dem Motorrad bewahrt werden konnten. Im Anschluss bog der Motorradfahrer in die Jahnstraße ab und kollidierte dort mit zwei geparkten Fahrzeugen. Hierbei kam er zu Fall und versuchte im Anschluss von der Unfallstelle wegzulaufen, was durch Zeugen verhindert wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte unter Einfluss von Alkohol stand und keinen Führerschein hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass das Motorrad von dem Beschuldigten entwendet und unberechtigt geführt wurde. Die Polizei bitte Zeugen, die Angaben zur Fahrverhalten des Motorradfahrers machen können, sich bei der Polizei in Andernach zu melden. Die Telefonnummer lautet 02632- 9210.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell