Polizei Düren

POL-DN: Pkw in Langerwehe gestohlen

Langerwehe (ots)

Am Dienstagabend (15.10.2024) entwendeten bislang unbekannte Täter einen Pkw. Das Fahrzeug war von seinem Besitzer am Fahrbahnrand der Straße An der Lochmühle abgestellt worden.

Der 34-jährige Besitzer des Pkw hatte dieses gegen 21:40 Uhr abgestellt, schon kurz darauf (22:30 Uhr) musste er feststellen, dass sein Fahrzeug entwendet wurde. Für das Auto, bei dem es sich um einen Audi A7 Sportback in der Farbe Schwarz handelt, wurde das amtliche Kennzeichen DN-XR63 ausgegeben.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Pkw, der mit Originalschlüssel geführt wird, geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell