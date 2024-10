POL-DN: Verkehrsunfall in Linnich: Radfahrerin schwer verletzt

Düren (ots) - Bereits am Freitagmittag (11.10.2024) wollten Beamte des Verkehrsdienstes auf der Straße "Bretzelnweg" einen Pkw kontrollieren. Der Fahrer, ein 35-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz, ergriff daraufhin mit seiner 34-jährigen Beifahrerin und einem Kind auf der Rückbank die Flucht. Der Pkw flüchtete über die Neue Jülicher Straße und wurde schließlich am Ende der Straße "Am Nordpark" verlassen ...

