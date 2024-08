Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Bobenthal (ots)

Am Sonntagabend, 25.08.2024, gegen 21.50 Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW Touareg die Landesstraße 478 von Frankreich kommend in Richtung Bobenthal. In Höhe der Gaststätte St. Germanshof prallte er gegen einen dort geparkten PKW VW Up und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher Atemalkohol festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,95 Promille. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pidn

