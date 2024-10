Polizei Düren

POL-DN: 16-jährige Kradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen und unfallbeteiligte Pkw-Fahrerin gesucht

Düren (ots)

Am Freitagmorgen (11.10.2024) ereignete sich auf der Scharnhorststraße in Düren ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Dürenerin mit ihrem Kleinkraftrad stürzte. Die Jugendliche meldete sich am Abend gemeinsam mit ihrem Vater bei der Polizei und gab den Unfallhergang zu Protokoll.

Die Jugendliche gab an, dass sie gegen 07:40 Uhr an einer roten Ampel auf der Scharnhorststraße angehalten habe, als ein schwarzer Pkw vor ihr zunächst rückwärts in eine Einfahrt fuhr und anschließend wieder in den Verkehr einbog. Beim Anfahren setzte der Pkw plötzlich erneut zurück und stieß mit dem Heck gegen das Kleinkraftrad der 16-Jährigen, woraufhin diese zu Boden fiel.

Die Fahrerin des schwarzen Pkw stieg aus, half der Jugendlichen und erklärte, dass sie froh sei, dass nichts Schlimmeres passiert sei. Sie wies darauf hin, dass der Kratzer an ihrem eigenen Fahrzeug nicht schlimm sei. Anschließend setzte sie ihre Fahrt in Richtung Brückenstraße fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Jugendliche stand unter Schock und setzte ihre Fahrt zunächst fort, bevor sie am Nachmittag den Vorfall ihrem Vater berichtete und gemeinsam mit ihm die Polizei aufsuchte. Die 16-Jährige klagte im Laufe des Tages über Schmerzen an Knie und Arm. Ihr Kleinkraftrad wurde durch den Unfall beschädigt.

Die Polizei bittet die Unfallbeteiligte, die den schwarzen Pkw fuhr, sowie mögliche Zeugen sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

