Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Auseinandersetzungen in Greiz

Greiz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Greiz zu mehreren Körperverletzungen. Gegen 02:00 Uhr wurde auf dem Von-Western-Hagen-Platz in Greiz ein 18-jähriger Mann von einem anderen 18-jährigen Mann mehrmals ins Gesicht geschlagen. Die Folge waren leichte Verletzungen. Der Geschädigte hat eine medizinische Behandlung abgelehnt. Die Polizeiinspektion Greiz hat daraufhin Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Des Weiteren kam es in der August-Bebel-Straße in Greiz gegen 02:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen afghanischer Herkunft. Die Tathandlung konnte bisher noch nicht ermittelt werden, da verschiedene Angaben zum Sachverhalt gemacht wurden. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden zwei männliche Personen leicht verletzt. Die beiden Geschädigten wurden im Rettungswagen medizinisch versorgt. Die Polizeiinspektion Greiz hat in der Folge die Ermittlungen wegen des mutmaßlichen Vorfalls aufgenommen und bittet daher um sachdienliche Zeugenhinweise zum Tathergang. Diese können unter der Telefonnummer 03661 6210, unter Angabe der Bezugsnummer 0152846/2024, aufgenommen werden.<PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell