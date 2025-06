Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Bernsgrün

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitag, den 13.06.2025 kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:20 Uhr zu einem Brand in der Schönbrunner Straße in Zeulenroda-Triebes im Ortsteil Bernsgrün. Die Feuerwehr sowie die Kräfte der Polizeiinspektion Greiz wurden aufgrund eines Feldbrandes alarmiert, wobei die Brandursache bisher noch nicht ermittelt werden konnte. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, wobei weiterhin Unbekannt ist, wie es zur Entzündung des Feldes kam. Die Polizeiinspektion Greiz bittet daher um Hinweise und Zeugen, welche den Sachverhalt am 13.06.20225 beobachten konnten. Zeugenhinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer ST/0151984/2025 unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegengenommen.<PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell