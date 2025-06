LPI-G: Trunkenheitsfahrt in Greiz

Greiz (ots) - Weida. Am Freitag, den 13.06.2025 wurde in der Ernst-Thälmann-Straße in Weida ein Moped aus einem Schuppen einer Schule entwendet. Die Täter sind bislang nicht bekannt. Das Kleinkraftrad war zusätzlich durch ein Schloss gesichert, welches von den Tätern durchtrennt wurde. Durch die Anbringung eines GPS-Trackers konnte das Moped in der Straße "Schloßmühlenweg" in Weida geortet werden. Die ...

