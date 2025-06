Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Entwendung Kleinkraftrad Simson

Greiz (ots)

Weida. Am Freitag, den 13.06.2025 wurde in der Ernst-Thälmann-Straße in Weida ein Moped aus einem Schuppen einer Schule entwendet. Die Täter sind bislang nicht bekannt. Das Kleinkraftrad war zusätzlich durch ein Schloss gesichert, welches von den Tätern durchtrennt wurde. Durch die Anbringung eines GPS-Trackers konnte das Moped in der Straße "Schloßmühlenweg" in Weida geortet werden. Die Polizeiinspektion Greiz führte die Tatortarbeit durch und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen Unbekannt ein. Die unmittelbar eingeleitete Fahndung in der Umgebung führte jedoch nicht zu Feststellungen. Die Polizeiinspektion Greiz bittet daher um Hinweise und Zeugen, welche die Tat möglicherweise am 13.06.2025 im Zeitraum von 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr beobachtet haben oder die Täter beschreiben können. Zeugenhinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer ST/0151985/2025 unter der Telefonnummer 03661 6210 entgegengenommen.<PH>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell